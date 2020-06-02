В Симферополе мужчина подозревается в краже забытых в банкомате денег

В Симферополе задержан 39-летний местный житель, подозреваемый в похищении 16 тысяч рублей, оставшихся в отсеке банкомата при запросе получения денежных средств.

От женщины, забывшей в банкомате денежные средства, поступило заявление в полицию о хищении. Оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленника, подозреваемого в краже, и задержали его. Мужчина сознался в содеянном и рассказал правоохранителям, что потратил деньги на личные нужды.

Как выяснилось, крымчанин уже был ранее судим и теперь ему грозит срок до пяти лет, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Источник: Вести.Севастополь