В Симферополе мужчина проломил коллеге череп

36-летний житель Ставропольского края обратился в полицию Симферополя после конфликта со своим земляком – партнером по бизнесу. У них возник конфликт, и 55-летний мужчина избил коллегу.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что у потерпевшего перелом основания черепа, что считается тяжким телесным повреждением.

Мужчины открыли в Симферополе небольшой совместный бизнес. Через некоторое время между ними возникло недопонимание, переходящее в агрессию. Обидчик был задержан: на 55-летнего ставропольца возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание: лишение свободы до восьми лет.

Источник: Вести.Севастополь