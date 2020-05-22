В Симферополе мужчина забрал из банкомата чужие деньги

22 мая 2020     16
В Симферополе мужчина забрал из банкомата чужие деньги

44-летняя жительница Симферополя пыталась снять в банкомате 19 тысяч рублей, но в итоге ее деньги достались 52-летнему мужчине.

Придя в полицию, женщина рассказала, что во время снятия денег в банкомате произошел сбой, и она, не дождавшись наличных, ушла. Через некоторое время проверив счет на банковской карте, женщина увидела, что деньги все-таки были списаны, сообщила пресс-служба МВД по республике Крым.

Во всех банкоматах установлены видеокамеры, и сотрудники уголовного розыска вышли на след ранее не судимого 52-летнего местного жителя.

Вслед за женщиной он подошел к банкомату и увидел деньги в устройстве для выдачи банкнот. Мужчина не стал дожидаться, когда аппарат «проглотит» деньги обратно, не побежал за женщиной, не позвонил в банк по номеру, указанному на банкомате – одним словом, не предпринял никаких попыток вернуть 19 тысяч рублей законному владельцу, а забрал их себе.

Таким образом это считается не находкой денег, а кражей. Мужчина сейчас находится под подпиской о невыезде, а следователи готовятся передать в суд возбужденное уголовное дело.

Источник: Вести.Севастополь

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