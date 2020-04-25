В Симферополе начала работу врачебная комиссия для желающих служить по контракту

Специалисты центра военно-врачебной экспертизы Крыма начали проведение медосмотра кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

Из-за повышенных мер безопасности, пункт отбора на военную службу по контракту в Симферополе был переведён на дистанционный режим работы. Для подачи заявления кандидатам необходимо было зарегистрироваться в «Личном кабинете» на сайте Минобороны, выбрать раздел «Военная служба по контракту», заполнить форму и прикрепить документы.

Предварительно отобранные граждане были приглашены на военно-врачебную комиссию, которая проводится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Медкомиссию кандидаты проходят по одному.

Всего с начала года в ходе работы пункта в городе Симферополе более 400 крымчан выразили желание служить по контракту, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Источник: Вести.Севастополь