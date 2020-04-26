В Симферополе приземлился чартер с крымскими моряками

40 моряков, работавших в Испании, сегодня утром вернулись на Родину. Их доставили чартером в аэропорт Симферополя. Из них 30 крымчан и 10 севастопольцев.
Самолет откатили на санитарную стоянку, и прямо к трапу подъехали автобусы, которые должны были привезти моряков в обсерваторы Евпатории и Севастополя. В ближайшие две недели родные их не увидят.
Как сообщили сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу, в ближайшее время ждут возвращения из-за рубежа еще одной группы. 20 севастопольцев должны будут прилететь в Адлер с Бали и Гоа. В аэропорт Адлера севастопольские власти в сопровождении машин ГИБДД отправят автобус, который привезет людей в Севастополь.
Источник: Вести.Севастополь
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