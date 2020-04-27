В Симферополе продавец периодически брала деньги из кассы магазина

Директор симферопольского продуктового магазина обратился в полицию с заявлением о недостаче 32 тысяч рублей, после проведённой ревизии.

Сотрудники отдела уголовного розыска установили, что хищение совершила ранее не судимая 48-летняя местная жительница. Выяснилось, что на протяжении некоторого времени женщина, работавшая в магазине продавцом, брала незначительные суммы из кассы.

Подозреваемая призналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» с санкцией до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Источник: Вести.Севастополь