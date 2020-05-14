В Симферополе спасатели сняли с дерева мужчину

14 мая 2020     15
В Симферополе спасатели сняли с дерева мужчину

Для спасательной операции использовалась трёхколенная лестница.

Вечером 13 мая в службу спасения Симферополя поступила информация о том, что мужчина залез на дерево и не может самостоятельно спуститься.

На место выехала дежурная смена в составе трёх человек и одной единицы техники. Спасатели выяснили, что мужчина находится на высоте восемь метров.

«Как он оказался на дереве пояснить не может. Спасатели, используя трёхколенную лестницу эвакуировали пострадавшего», – рассказал глава МЧС Республики Крым Сергей Шахов.

Он уточнил, что мужчина в помощи медиков не нуждался.

Источник: Вести.Севастополь

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