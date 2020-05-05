В Симферополе выявлены три факта фиктивной регистрации иностранцев

Симферопольские участковые уполномоченные полиции обнаружили три факта фиктивной постановки на миграционный учет иностранцев.

Так 43-летний житель города зарегистрировал в своей квартире двоих граждан Средней Азии. При этом регистрация была фиктивной, потому что в этом помещении иностранцы не жили ни дня и даже не собирались.

Еще в одном случае 39-летний мужчина уведомил, что к нему прибывают двое граждан восточной части Закавказья, а 43-летняя жительница улицы Мате Залки незаконно зарегистрировала еще шестерых граждан бывшего СССР, сообщила пресс-служба МВД по республике Крым.

В отношении симферопольцев возбуждены уголовные дела по статье 322.3 Уголовного кодекса РФ за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Также суд может оштрафовать нарушителя законодательства в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период до трех лет, либо приговорить человека к принудительным работам на такой же срок.

Источник: Вести.Севастополь