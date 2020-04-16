В Симферополе задержан мужчина, насмерть забивший бездомную

Из Симферопольской больницы скорой помощи поступило сообщение о доставленной с травмами женщине, которая впала в кому и умерла, не приходя в сознание.

Пострадавшая была обнаружена прохожими на одной из улиц Симферополя. Полицейские установили, что это 40-летняя местная жительница. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 45-летний ранее судимый местный житель. Он рассказал, что в одном из дворов увидел бездомную и на почве неприязни нанёс ей множественные удары палкой, после чего ушёл с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному может грозить до 15 лет лишении свободы на срок, сообщает пресс–служба МВД по Республике Крым.

Источник: Вести.Севастополь