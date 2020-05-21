В Симферополе задержан подозреваемый в подделке документов для банка

В одном из банков Симферополя в пакете документов, принятых для выдачи кредита, обнаружили фальшивый документ. Директор кредитного учреждения обратился в полицию.

23-летний житель одного из сел Симферопольского района взял в банке потребительский кредит на 100 тысяч рублей для покупки автомобиля, но обязательства по погашению кредита не исполнял. При оформлении договора он предоставил поддельную справку о своих доходах. Но то, что справка липовая, выяснилось только сейчас, когда молодой человек перестал вносить ежемесячную плату.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, он признался: так хотел купить машину, что подделал документ.

Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, на молодого человека возбуждено уголовное дело за изготовление и оборот поддельных документов. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Его ждет или штраф в размере до 80 тысяч рублей или заработной платы за период до шести месяцев, или арест до шести месяцев.

Источник: Вести.Севастополь