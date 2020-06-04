В Симферополе женщину достали из пятиметровой бетонной шахты

Как сообщила пресс-служба МЧС Крыма, с использованием изолирующих костюмов, средств индивидуальной защиты и снаряжения для работы на высоте, пострадавшую достали из шахты и передали медикам. Женщина находилась в тяжелом состоянии, но все-таки была в сознании.

К месту происшествия была немедленно направлена дежурная смена Симферопольского аварийно– спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» и бригада скорой помощи.

В Симферополе женщина накануне днем провалилась в бетонированную яму глубиной 5 метров и достаточно серьезно пострадала. Ей понадобилась помощь спасателей.

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