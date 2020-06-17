В симферопольском аэропорту появилось граффити с Айвазовским

17 июня 2020     7
В симферопольском аэропорту появилось граффити с Айвазовским

В терминале международного аэропорта Симферополь разместили 20-метровое полотно с портретом Айвазовского.

Полотно с изображением известного мариниста Ивана Айвазовского повесили внутри крымского аэропорта. Работу над картиной художники начали в День России, сегодня ее уже разместили в зале прилета.

Арт-объект является самым крупным в мире граффити на холсте. На его роспись ушло 70 баллонов краски 30 оттенков, сообщает пресс-служба аэропорта.

Посвященный Айвазовскому проект стал частью всероссийских акций арт-кластера «Таврида».

Источник: Вести.Севастополь

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В симферопольском аэропорту появилось граффити с Айвазовским
В симферопольском аэропорту появилось граффити с Айвазовским

В терминале международного аэропорта Симферополь разместили 20-метровое полотно с портретом Айвазовского. Полотно с изображением известного мариниста Ивана Айвазовского повесили внутри крымского аэропорта. Работу над картиной …


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