В симферопольском аэропорту появилось граффити с Айвазовским

В терминале международного аэропорта Симферополь разместили 20-метровое полотно с портретом Айвазовского.

Полотно с изображением известного мариниста Ивана Айвазовского повесили внутри крымского аэропорта. Работу над картиной художники начали в День России, сегодня ее уже разместили в зале прилета.

Арт-объект является самым крупным в мире граффити на холсте. На его роспись ушло 70 баллонов краски 30 оттенков, сообщает пресс-служба аэропорта.

Посвященный Айвазовскому проект стал частью всероссийских акций арт-кластера «Таврида».

Источник: Вести.Севастополь