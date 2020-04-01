В Средиземном море фрегаты Черноморского флота условно уничтожили подводную лодку

Корабельная ударная группа Черноморского флота в составе фрегатов «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провела учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника, сообщает пресс-служба флота.

Задачей экипажей было обнаружить субмарину и начать непрерывно преследовать ее. С воздуха фрегатам помогал противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ из состава морской авиации и ПВО флота.

В результате совместных действий экипажей фрегатов и вертолёта преследование подводной лодки завершилось её условным уничтожением. Моряки условно применили торпедное оружие и реактивные бомбы.

В завершении учений экипажи фрегатов отработали элементы совместного плавания и боевого маневрирования.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта sm-news.ru

Источник: Вести.Севастополь