В Средиземном море фрегаты Черноморского флота условно уничтожили подводную лодку

Корабельная ударная группа Черноморского флота в составе фрегатов «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провела учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника, сообщает пресс-служба флота.
Задачей экипажей было обнаружить субмарину и начать непрерывно преследовать ее. С воздуха фрегатам помогал противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ из состава морской авиации и ПВО флота.
В результате совместных действий экипажей фрегатов и вертолёта преследование подводной лодки завершилось её условным уничтожением. Моряки условно применили торпедное оружие и реактивные бомбы.
В завершении учений экипажи фрегатов отработали элементы совместного плавания и боевого маневрирования.
Источник: Вести.Севастополь