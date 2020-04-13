В среду в Крыму ожидается резкое ухудшение погоды

15 апреля в Крыму пройдут дожди, местами сильные, и похолодает. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

После продолжительной сухой погоды по полуострову пройдет холодный фронтальный раздел. Ветер сменится с южного на северо-западный, его порывы будут достигать 17-22 м/с. Днем будет не выше +8…10 градусов.

Высока вероятность возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных конструкций и старых деревьев. В МЧС просят жителей Крыма не парковать под ними свои машины.

Источник: Вести.Севастополь