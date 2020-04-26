В степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки

Ночью и утром 27, 28 и 29 апреля в степных и предгорных районах Крыма и в Симферополе на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки от -1 до -3 градусов. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Крым со ссылкой на Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Владельцев частных и домов и дач просят следить за системами водоснабжения, чтобы вода не замерзла в трубах. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ.

Также предупреждение касается аграриев. Низкие температуры могут повлиять на качество будущего урожая фруктов и ягод.

В Севастополе в эти дни ниже +6 столбик термометра по ночам опускаться не будет.

Источник: Вести.Севастополь