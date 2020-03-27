В связи с вынужденными выходными предприниматели Севастополя получат налоговые льготы

27 марта 2020     6
В связи с вынужденными выходными предприниматели Севастополя получат налоговые льготы

Севастопольские предприниматели получат налоговые льготы и меньшие проценты по кредитам. Это связано с закрытием многих предприятий сферы услуг на период режима повышенной готовности. Меры помощи бизнесменам утвердили на заседании члены городского правительства.

Так уже с этого дня для заёмщиков городского фонда микрофинансирования наступают процентные каникулы на срок от трёх до десяти месяцев. По новым кредитам ставка снижена с трёх процентов до 1,2%. Также, если фирма арендует землю у города, то платежи можно будет отсрочить до конца июня этого года. В ответ на это глава Законодательного собрания Владимир Немцев попросил помочь и тем бизнесменам, которые снимают помещения у частных собственников.

«Жалуются, что людей стало меньше, и вместо того, чтобы как-то снизить арендную плату, повышают ее. Это частные фирмы. Они почему-то привязывают это к доллару», – рассказал председатель Заксобрания Владимир Немцев.

«Коллегам рекомендовать не поощрять рост цен, спекулятивную всю эту надбавку. Если нет – есть другие механизмы, государственные, как можно на них повлиять», – заявил врио губернатора города Михаил Развожаев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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