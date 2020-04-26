В свой профессиональный праздник ветеринары рассказали истории спасения животных

На третью субботу апреля выпадает профессиональный праздник ветеринаров. В этот день многие из них были на смене. Ненормированный график – только одна из особенностей работы. Другая гораздо более сложная – пациентов нельзя спросить о самочувствии.

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Какая она собачья жизнь? Ответ на этот вопрос уже много лет ищет ветеринар, которая трижды переезжала, чтобы воплотить в реальность свою мечту – открыть собственную зоолечебницу. Одним из обязательных условий для этого было получение высшего образования, и после окончания училища с красным дипломом Любовь Коротецкая поступила в ставропольский вуз. Хорошее образование уже много лет помогает ей ставить сложные диагнозы. Однажды к ветеринару обратились, когда после удаления пяти камней у собаки, через полгода в её организме образовалось ещё 16.

«Я смогла вылечить эту собаку, взяв правильно анализ. Мы обнаружили в нём куриный стрептококк. А он вызывал рост этих множественных камней. Мы правильно пролечили, и по сей день собачка чувствует себя хорошо, – рассказывает ветеринарный врач Любовь Коротецкая. – Ещё есть интересное заболевание у кошек, называется идиопатический цистит, это цистит на нервной почве, то есть анализы все будут хорошие, при этом животное будет страдать. И очень интересное лечение – кошачьи феромоны включаются в розетку на месяц, увеличивается игровая зона».

Хорошее настроение – залог здоровья, уверена Любовь. Тут у четвероногих всё как у людей. Коллега Коротецкой добавляет: порой самое сложное в работе с животными – правильно провести переговоры с их хозяевами.

Рабочий день ветеринара начинается в 9 часов утра, в день он принимает от 10 до 30 пациентов. Если одних нужно просто осмотреть или обработать от паразитов, то другим назначены сложные операции, потому зоодоктор никогда не может точно сказать, во сколько закончится его смена. Как и угадать, насколько затянется лечение. Шотландца в ветеринарную клинику принесли после того, как его перекормили антибиотиками. Последствия неправильного лечения – отказ работы почек и печени.

«Котика начало тошнить, начали его лечить, в итоге хозяева в очередной раз принесли кота, сказали, что мы не хотим его лечить, он злой, неадекватный. Меня в этот момент на работе не было, и мои коллеги сказали: мы здоровых животных не усыпляем, и просто его забрали», – вспоминает ветеринарный врач Роман Мачкевский.

А потом Роман пришёл на смену, заглянул в эти глаза, узнал, что животное – его тёзка, и принял решение забрать полосатого домой. Место в саду кот теперь делит с попугаем.

Сильвер живёт в этой семье уже 31 год! Отец Романа – биолог, специализирующийся на морской паразитологии. В одной из командировок в Гвинее ему принесли птицу с раной в груди. Супруга Владимира Константиновича боялась брать попугая домой, думая, что он обречён. Мрачные прогнозы не оправдались. На помощь пришли, в том числе, и народные средства.

«Однажды этот попугай во время кормежки укусил мою жену, и мы его решили наказать, и дали в наказание зубчик чеснока. К нашему великому удивлению, чеснок ему очень понравился, он начал чеснок есть. В течение месяца он ел чеснок, и у него полностью затянулась рана. После того, как он выздоровел, он чеснок перестал есть», – рассказывает отец Романа Владимир Мачкевский.

Сегодня Сильвер по-прежнему не перестаёт удивлять хозяев: он точно копирует плач ребёнка, и хозяйка дома скорее бежит, чтобы проверить, кто же плакал: дочь или попугай – с удовольствием ест сало и грызёт куриные косточки. Глава семейства шутит: всё это он как раз запрещает своим пациентам, впрочем, оставаться на 100 процентов строгим с такими созданиями невозможно, говорит Роман. Природа же щедро благодарит Мачкевского за труды удивительными моментами.

Анна Шустер, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь