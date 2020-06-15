В выборах на пост губернатора Севастополя планируют участвовать семь кандидатов

Севизбирком сейчас проводит заседания практически каждый день. Накануне члены комиссии утвердили образец подписного листа для кандидатов в губернаторы Севастополя.

Теперь человек, к которому придут сборщики подписей, должен будет не только расписаться и поставить дату заполнения листа, но также своей рукой написать имя, фамилию, отчество. Если эту информацию внесет сборщик, то подпись будет считаться недействительной. Также на заседании утвердили уполномоченных от кандидатов в губернаторы, которые будут заниматься финансовыми вопросами. Напомню, выборы главы Севастополя пройдут 13 сентября, и пока желание участвовать в них выразили семь человек.

Источник: Вести.Севастополь