В выборах на пост губернатора Севастополя планируют участвовать семь кандидатов

15 июня 2020     12
В выборах на пост губернатора Севастополя планируют участвовать семь кандидатов

Севизбирком сейчас проводит заседания практически каждый день. Накануне члены комиссии утвердили образец подписного листа для кандидатов в губернаторы Севастополя.

Теперь человек, к которому придут сборщики подписей, должен будет не только расписаться и поставить дату заполнения листа, но также своей рукой написать имя, фамилию, отчество. Если эту информацию внесет сборщик, то подпись будет считаться недействительной. Также на заседании утвердили уполномоченных от кандидатов в губернаторы, которые будут заниматься финансовыми вопросами. Напомню, выборы главы Севастополя пройдут 13 сентября, и пока желание участвовать в них выразили семь человек.

Источник: Вести.Севастополь

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