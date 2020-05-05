Вернувшихся в Крым из Индии и Таиланда выписывают из обсерватора

58 человек – это туристы, вернувшиеся из Индии и Таиланда – завтра будут выписаны из евпаторийского обсерватора.

Об этом сообщила сегодня вице-премьер правительства республики Крым Елена Романовская.

7 мая из режима обсервации должна будет выйти Республиканская детская клиническая больница, а 10 мая – Красногвардейская. После тотальной дезинфекции помещений медицинские учреждения вернутся к обычному режиму работы и будут принимать пациентов. Домой смогут вернуться врачи и медсестры, которые две недели прожили в больницах.

А вот больницу в Алуште могут перевести в режим обсерватора. Пока там закрыто для посещений лишь терапевтическое отделение. Решение будет принято завтра, когда станут известны результаты тестов еще у 12 человек, находящихся в отделении.

Источник: Вести.Севастополь