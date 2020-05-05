Вернувшихся в Крым из Индии и Таиланда выписывают из обсерватора

5 мая 2020     10
Вернувшихся в Крым из Индии и Таиланда выписывают из обсерватора

58 человек – это туристы, вернувшиеся из Индии и Таиланда – завтра будут выписаны из евпаторийского обсерватора. 

Об этом сообщила сегодня вице-премьер правительства республики Крым Елена Романовская. 

7 мая из режима обсервации должна будет выйти Республиканская детская клиническая больница, а 10 мая – Красногвардейская. После тотальной дезинфекции помещений медицинские учреждения вернутся к обычному режиму работы и будут принимать пациентов. Домой смогут вернуться врачи и медсестры, которые две недели прожили в больницах. 

А вот больницу в Алуште могут перевести в режим обсерватора. Пока там закрыто для посещений лишь терапевтическое отделение. Решение будет принято завтра, когда станут известны результаты тестов еще у 12 человек, находящихся в отделении. 

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

ХК СКА подписал новый контракт с обладателем Кубка Колдера
ХК СКА подписал новый контракт с обладателем Кубка Колдера

11:50 Санкт-петербургский клуб СКА, выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) подписал контракт с финским нападающим Миро Алтоненом. Об этом сообщается …


Оперштаб рассказал о возрасте новых пациентов с коронавирусом в Москве
Оперштаб рассказал о возрасте новых пациентов с коронавирусом в Москве

11:50 Около 90% новых пациентов с коронавирусом в Москве — граждане в возрасте до 65 лет. Об этом сообщили в …


Запуск госпрограммы по доступной аренде машин запланировали на июнь
Запуск госпрограммы по доступной аренде машин запланировали на июнь

Государственная программа «Доступная аренда», направленная на поддержание спроса на автомобили, вступит в силу с июня по всей России. Об этом …


Уголовное дело возбудили из-за гибели шести человек в пожаре под Москвой
Уголовное дело возбудили из-за гибели шести человек в пожаре под Москвой

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» по факту смерти шести человек при …


Полицейские задержали похитителя гаджетов у подростка
Полицейские задержали похитителя гаджетов у подростка

У несовершеннолетнего пропал смартфон и портативная колонка. В ОМВД по Гагаринскому району обратился житель Севастополя с заявлением о краже у …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты