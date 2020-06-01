Вести Севастополь. 1.06.2020. Выпуск 14:30

Главные темы программы:

– Статистика пандемии и новый уровень контроля на въезде в Севастополь. Последние новости от городского правительства.

– Как сохранить коллектив если нет работы? С сегодняшнего дня кафе и ресторанам в Севастополе разрешено работать на летних площадках.

– О летнем отдыхе, борьбе с наркотиками и о травле среди детей. В интервью нашей программе рассказала детский омбудсмен Марина Песчанская.

– Роза – цветок жизни. В Севастополе высаживают кусты не только для красоты, но и с символическим смыслом.

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Источник: Вести.Севастополь