Вести Севастополь. 1.06.2020. Выпуск 14:30

Главные темы программы:
– Статистика пандемии и новый уровень контроля на въезде в Севастополь. Последние новости от городского правительства.
– Как сохранить коллектив если нет работы? С сегодняшнего дня кафе и ресторанам в Севастополе разрешено работать на летних площадках.
– О летнем отдыхе, борьбе с наркотиками и о травле среди детей. В интервью нашей программе рассказала детский омбудсмен Марина Песчанская.
– Роза – цветок жизни. В Севастополе высаживают кусты не только для красоты, но и с символическим смыслом.
Источник: Вести.Севастополь