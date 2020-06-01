Вести Севастополь. 1.06.2020. Выпуск 9:00

– В Коктебеле завершается строительство бассейна для реабилитации дельфинов. Кто станет первым обитателем водного «санатория»?

– От строевой подготовки до театральной студии. В Севастополе продлили прием заявлений для поступления в филиал петербургского кадетского корпуса Следственного комитета.

– Этим летом на Камышовом шоссе обещают открыть четырёхполосное движение. Но «лихачить» не получится.

– Открываются террасы кафе и ресторанов. Заведения учатся новым правилам. Продолжат ли работать «по удалёнке»?

Марина Песчанская предлагает банкам создать специальные «детские» счета Сегодня День защиты детей. Будут ли в этом году школьники отдыхать в летних лагерях? Какая ответственность грозит за буллинг-травлю в …



Вести Севастополь. 1.06.2020. Выпуск 9:00 Главные темы программы: – Открываются террасы кафе и ресторанов. Заведения учатся новым правилам. Продолжат ли работать «по удалёнке»? – Этим …



В Крыму за сутки коронавирусом заболели еще два человека По данным на утро 1 июня, в Республике Крым подтверждено два новых случая коронавируса из 1091 теста, взятого за минувшие …



До 11 июня продлён срок приёма в кадетский корпус Следственного комитета В Севастополе продлили приём заявлений для поступления в филиал Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета России. Количество мест ограничено. Набор ведется …

