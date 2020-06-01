Вести Севастополь. 1.06.2020. Выпуск 9:00

Главные темы программы:
– Открываются террасы кафе и ресторанов. Заведения учатся новым правилам. Продолжат ли работать «по удалёнке»?
– Этим летом на Камышовом шоссе обещают открыть четырёхполосное движение. Но «лихачить» не получится.
– От строевой подготовки до театральной студии. В Севастополе продлили прием заявлений для поступления в филиал петербургского кадетского корпуса Следственного комитета.
– В Коктебеле завершается строительство бассейна для реабилитации дельфинов. Кто станет первым обитателем водного «санатория»?
Источник: Вести.Севастополь