Вести Севастополь. 1.06.2020. Выпуск 9:00

1 июня 2020     14
Вести Севастополь. 1.06.2020

Главные темы программы:

– Открываются террасы кафе и ресторанов. Заведения учатся новым правилам. Продолжат ли работать «по удалёнке»?

– Этим летом на Камышовом шоссе обещают открыть четырёхполосное движение. Но «лихачить» не получится.

– От строевой подготовки до театральной студии. В Севастополе продлили прием заявлений для поступления в филиал петербургского кадетского корпуса Следственного комитета.

– В Коктебеле завершается строительство бассейна для реабилитации дельфинов. Кто станет первым обитателем водного «санатория»?

Источник: Вести.Севастополь

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