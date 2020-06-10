Вести Севастополь. 10.06.2020. Выпуск 14:30

– А также цветочный горшок как объект искусства. Как создать из бетона подобие мрамора? И почему такой материал нравится растениям?

– И программа поддержки сирот, оставшихся без попечения. Кто сможет стать наставником и помочь им адаптироваться ко взрослой жизни?

– Дополнительная поддержка молодым семьям. Михаил Развожаев предлагает помочь курсантам, которые стали родителями. Как идею оценила спикер Совета Федерации?

– Главу города изберут в единый день голосования.

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