Вести Севастополь. 10.06.2020. Выпуск 14:30

Главные темы программы:
– Главу города изберут в единый день голосования.
– Дополнительная поддержка молодым семьям. Михаил Развожаев предлагает помочь курсантам, которые стали родителями. Как идею оценила спикер Совета Федерации?
– И программа поддержки сирот, оставшихся без попечения. Кто сможет стать наставником и помочь им адаптироваться ко взрослой жизни?
– А также цветочный горшок как объект искусства. Как создать из бетона подобие мрамора? И почему такой материал нравится растениям?
Источник: Вести.Севастополь