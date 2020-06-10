Вести Севастополь. 10.06.2020. Выпуск 21:05

10 июня 2020     17
Вести Севастополь. 10.06.2020

Главные темы программы:

– Досрочные выборы губернатора Севастополя пройдут осенью. Сегодня определили дату голосования.

– «Комета» для Крыма. В Рыбинске построили третье судно для перевозок между городами полуострова.

– А на въезде в Севастополь – новые медицинские модули. Расскажем, кого в них пригласят на тест. И как контролируют качество продуктов на ярмарках. Заглянем в мобильную лабораторию.

– Лифты, прослужившие четверть века, уходят в прошлое. Их сменят подъёмники с интеллектуальным управлением. Где такие уже монтируют?

– И массовое пополнение в зоопарках. Какие виды лучше всего пережили период самоизоляции людей?

Источник: Вести.Севастополь

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