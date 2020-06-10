Вести Севастополь. 10.06.2020. Выпуск 9:00

Главные темы программы:

– Половина летних кафе в Севастополе все еще не работает. Какую поддержку рестораторам предоставит город до сентября?

– Пациентов с болезнями сердца пригласят на обследование. Как это связано с прошедшим периодом самоизоляции?

– Адаптироваться ко взрослой жизни с наставником. Севастопольский проект помощи сиротам скопируют с московского.

– Искусственный интеллект создал экспозицию музея фортификации в Балаклаве. Почему взглянуть на неё стоит как минимум дважды

– И как дизайнер превращает цветочный горшок в объект искусства с окраской под мрамор?

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Источник: Вести.Севастополь