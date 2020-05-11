Вести Севастополь 11.05.2020. Выпуск 14:30

Главные темы выпуска:

– Отправятся служить на все флота страны. Как прошёл 70-й выпуск в Черноморском высшем военно-морском училище?

– Шествие “Бессмертного полка” продлится две недели. Как еще в День Победы севастопольцы почтили память фронтовиков, не выходя из дома?

– Во дворах, где живут ветераны, разрисовывают стены. Авторы скрывают лица, но готовы объяснить мотивы.

– Новый проект “Вести Севастополь”. Теперь за пределами телеэфира. Биографии людей, именами которых названы улицы города, можно услышать в пути.

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Источник: Вести.Севастополь