Вести Севастополь 11.05.2020. Выпуск 21:05

Главные темы программы:

– В магазины не только за продуктами. Как работает торговля после снятия ограничений? Кому в очереди укажут на место? И как покупают одежду без примерки?

– Одним ударом уложил на землю. Из-за чего водитель снёс новый светофор на улице Адмирала Октябрьского?

– Им предстоит освоить новые корабли и вооружение. Выпускники Черноморского высшего военно-морского училища отправятся служить на всех флотах страны. Чему их научили в Севастополе?

– И граффити, за которые не оштрафуют. Во дворах ветеранов расписали стены. Лица авторов скрывают маски, зато мотивы художников понятны с первого взгляда.

<!-- -->

Источник: Вести.Севастополь