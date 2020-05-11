Вести Севастополь 11.05.2020. Выпуск 21:05

11 мая 2020     27
Вести Севастополь 11.05.2020

Главные темы программы:

– В магазины не только за продуктами. Как работает торговля после снятия ограничений? Кому в очереди укажут на место? И как покупают одежду без примерки?

– Одним ударом уложил на землю. Из-за чего водитель снёс новый светофор на улице Адмирала Октябрьского?

– Им предстоит освоить новые корабли и вооружение. Выпускники Черноморского высшего военно-морского училища отправятся служить на всех флотах страны. Чему их научили в Севастополе?

– И граффити, за которые не оштрафуют. Во дворах ветеранов расписали стены. Лица авторов скрывают маски, зато мотивы художников понятны с первого взгляда.

Источник: Вести.Севастополь

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