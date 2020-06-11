Вести Севастополь. 11.06.2020. Выпуск 14:30

Главные темы программы:

– В аудиториях, на дому и даже в больнице. В Севастополе определили, когда и как школьники могут сдать ЕГЭ. А когда начнётся новый учебный год?

– Реновация при поддержке Москвы. В Севастополе заменяют лифты, прослужившие четверть века. Как работают новые «умные» подъёмники?

– Cудно-мусоросборщик от создателей элитных яхт. Как власти оценили плод сотрудничества с бизнесом? Выйдет ли новинка в серию?

– Зоопарки снова принимают посетителей. Как животные выдержали изоляцию от людей? И кто за это время успел обзавестись потомством?

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Источник: Вести.Севастополь