Вести Севастополь. 11.06.2020. Выпуск 9:00

Главные темы программы:

– Как ловят тех, кто ловит не по правилам? Рейд на самом быстром судне вдоль южного берега Крыма. Найдут ли пограничники браконьеров?

– Главное политическое событие осени. Досрочные выборы губернатора Севастополя назначены на сентябрь.

– В Рыбинске достроили скоростное судно для Крыма. Сколько «Комет» будет курсировать по Чёрному морю?

– А крымские корабелы воссоздают галеру по средневековым технологиям. Современный в ней только двигатель. Когда выйдет в море «Таврида»?

– И возвращение к привычной жизни в зоопарках. Там снова встречают посетителей. Но животных стало больше. Как это связано с прошедшим периодом самоизоляции?

<!-- -->

Источник: Вести.Севастополь