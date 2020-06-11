Вести Севастополь. 11.06.2020. Выпуск 9:00

11 июня 2020     14
Вести Севастополь. 11.06.2020

Главные темы программы:

– Как ловят тех, кто ловит не по правилам? Рейд на самом быстром судне вдоль южного берега Крыма. Найдут ли пограничники браконьеров?

– Главное политическое событие осени. Досрочные выборы губернатора Севастополя назначены на сентябрь.

– В Рыбинске достроили скоростное судно для Крыма. Сколько «Комет» будет курсировать по Чёрному морю?

– А крымские корабелы воссоздают галеру по средневековым технологиям. Современный в ней только двигатель. Когда выйдет в море «Таврида»?

– И возвращение к привычной жизни в зоопарках. Там снова встречают посетителей. Но животных стало больше. Как это связано с прошедшим периодом самоизоляции?

Источник: Вести.Севастополь

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