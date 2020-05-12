Вести Севастополь 12.05.2020. Выпуск 14:30

Главные темы выпуска:

– Севастополь запрещает продажу курительных смесей. Но почему только для несовершеннолетних?

– Эталонные меры безопасности. На Балаклавской ТЭС запаслись продуктами и поставили кровати. Как долго стратегическое предприятие сможет работать полностью автономно?

– Нашествие зелёных гусениц. Насекомые оставляют деревья без листьев. Почему фитопатологи в Севастополе предлагают не бороться, а подождать?

– И как долго в условиях самоизоляции ждать врача на дом? Рекомендации для людей с хроническими болезнями. Кому на помощь придёт телемедицина?

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Источник: Вести.Севастополь