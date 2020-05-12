Вести Севастополь 12.05.2020. Выпуск 21:05

Главные темы программы:
– Снюсы, вейпы и алкоголь. В Севастополе ограничили продажу вредных для здоровья товаров. Какие магазины, вероятно, закроются уже летом?
– Черноморский флот получит буксир, способный работать во льдах. Такое же судно в Севастополе на испытаниях.
– Экспонаты музея под открытым небом покидают Сапун-гору. Куда направляются миномёты и гусеничная техника?
– И нашествие гусениц. Город захватил пилильщик из Европы. Почему фитопатологи предлагают не бороться, а перетерпеть? И какие деревья рискуют остаться без листьев?
– А также профессия, которой не грозит исчезновение в цифровую эпоху. В День медицинской сестры узнаем, как передаёт свой опыт севастопольская медсестра с полувековым стажем.
Источник: Вести.Севастополь