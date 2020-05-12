Вести Севастополь 12.05.2020. Выпуск 21:05

12 мая 2020     11
Вести Севастополь 12.05.2020

Главные темы программы:

– Снюсы, вейпы и алкоголь. В Севастополе ограничили продажу вредных для здоровья товаров. Какие магазины, вероятно, закроются уже летом? 

– Черноморский флот получит буксир, способный работать во льдах. Такое же судно в Севастополе на испытаниях.

– Экспонаты музея под открытым небом покидают Сапун-гору. Куда направляются миномёты и гусеничная техника?

– И нашествие гусениц. Город захватил пилильщик из Европы. Почему фитопатологи предлагают не бороться, а перетерпеть? И какие деревья рискуют остаться без листьев?

– А также профессия, которой не грозит исчезновение в цифровую эпоху. В День медицинской сестры узнаем, как передаёт свой опыт севастопольская медсестра с полувековым стажем. 

Источник: Вести.Севастополь

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Вести Севастополь 12.05.2020
Вести Севастополь 12.05.2020. Выпуск 21:05

Главные темы программы: – Снюсы, вейпы и алкоголь. В Севастополе ограничили продажу вредных для здоровья товаров. Какие магазины, вероятно, закроются …



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