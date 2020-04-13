Вести Севастополь 13.04.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:

– В Севастополе седьмой случай заражения коронавирусом – в больнице на Северной стороне. В инфекционной больнице готовы принять больше 200 пациентов.

– Бессмысленный риск. Как оправдываются нарушители режима самоизоляции? Теперь патруль может потребовать персональный QR-код. А протоколы составляет не только полиция.

– Отдалённые посёлки города – в зоне внимания волонтёров. Кто встречает их слезами радости, а кто – шашлыками?

– А также – персональное приглашение в Центр крови. Почему врачи рассылают вот такие письма донорам?

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Источник: Вести.Севастополь