Вести Севастополь 13.04.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– В Севастополе седьмой случай заражения коронавирусом – в больнице на Северной стороне. В инфекционной больнице готовы принять больше 200 пациентов.
– Бессмысленный риск. Как оправдываются нарушители режима самоизоляции? Теперь патруль может потребовать персональный QR-код. А протоколы составляет не только полиция.
– Отдалённые посёлки города – в зоне внимания волонтёров. Кто встречает их слезами радости, а кто – шашлыками?
– А также – персональное приглашение в Центр крови. Почему врачи рассылают вот такие письма донорам?
Источник: Вести.Севастополь