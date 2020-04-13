Вести Севастополь 13.04.2020. Выпуск 20:45

13 апреля 2020     12
Вести Севастополь 13.04.2020

Главные темы выпуска:

– В Севастополе седьмой случай заражения коронавирусом – в больнице на Северной стороне. В инфекционной больнице готовы принять больше 200 пациентов.

– Бессмысленный риск. Как оправдываются нарушители режима самоизоляции? Теперь патруль может потребовать персональный QR-код. А протоколы составляет не только полиция.

– Отдалённые посёлки города – в зоне внимания волонтёров. Кто встречает их слезами радости, а кто – шашлыками?

– А также – персональное приглашение в Центр крови. Почему врачи рассылают вот такие письма донорам?

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Боксёр Бивол назвал самых неудобных соперников в карьере
Боксёр Бивол назвал самых неудобных соперников в карьере

22:18 Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол рассказал, кого считает самым неудобным …


В Ленобласти прошли учения с использованием САУ «Акация»
В Ленобласти прошли учения с использованием САУ «Акация»

22:20 В Ленинградской области состоялись учения, в ходе которых были задействованы самоходные артиллерийские установки (САУ) «Акация» и беспилотник «Орлан-10». РИА …


Вести Севастополь 13.04.2020
Вести Севастополь 13.04.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – В Севастополе седьмой случай заражения коронавирусом – в больнице на Северной стороне. В инфекционной больнице готовы …


Штрафы не останавливают севастопольцев, желающих гулять
Штрафы не останавливают севастопольцев, желающих гулять

Хорошая погода – не повод нарушать режим самоизоляции. Его пока никто не отменял. Более того, выйдя на улицу без причины, …


В китайском городе у границы с Россией пожаловались на возвращающихся на родину
В китайском городе у границы с Россией пожаловались на возвращающихся на родину

Жители города Суйфыньхэ в китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, негативно высказались о тех, кто возвращается в страну во время …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты