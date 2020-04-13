Вести Севастополь 13.04.2020. Выпуск 9:00

13 апреля 2020     8
Вести Севастополь 13.04.2020

Главные темы выпуска:

– Помощь добровольцев. Могут ли на неё рассчитывать в удалённых посёлках? И к кому волонтёры больше не поедут?

– Дезинфекция поверх пыли. Поможет ли спецобработка общественных мест без регулярной уборки? Что увидела наш корреспондент в обеззараженных подъездах?

– Пенсии досрочно. Расскажем, когда деньги поступят на карты и почему идти на почту за выплатой не нужно? Спокойно оставайтесь дома

– Вести из будущего. Севастопольские дети написали письма солдатам Великой Отечественной. У этих посланий уже нашлись адресаты в Москве.

Источник: Вести.Севастополь

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