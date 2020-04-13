Вести Севастополь 13.04.2020. Выпуск 9:00

Главные темы выпуска:
– Помощь добровольцев. Могут ли на неё рассчитывать в удалённых посёлках? И к кому волонтёры больше не поедут?
– Дезинфекция поверх пыли. Поможет ли спецобработка общественных мест без регулярной уборки? Что увидела наш корреспондент в обеззараженных подъездах?
– Пенсии досрочно. Расскажем, когда деньги поступят на карты и почему идти на почту за выплатой не нужно? Спокойно оставайтесь дома
– Вести из будущего. Севастопольские дети написали письма солдатам Великой Отечественной. У этих посланий уже нашлись адресаты в Москве.
Источник: Вести.Севастополь