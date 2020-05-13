Вести Севастополь 13.05.2020. Выпуск 21:05

Главные темы программы:

– Мощь и защита юга России. Черноморскому флоту 237 лет. Как торжественную дату отпраздновали в его главной базе Севастополе?

– И какие тайны истории открывают видеоэкскурсии Музея Черноморского флота? В его залах и фондах уже можно побывать онлайн.

– Спас в бою 70 человек, пал, освобождая Севастополь. Как поисковикам удалось узнать имя краснофлотца и найти его родственников. И что они рассказали о том, каким был Лука Кочергин?

– Подсчитывают убытки и готовятся начать всё с начала. От чьих действий пострадали операторы пляжей Севастополя в период самоизоляции? Успеют ли подготовиться к лету?

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Источник: Вести.Севастополь