Вести Севастополь 13.05.2020. Выпуск 21:05

13 мая 2020     14
Вести Севастополь 13.05.2020

Главные темы программы:

– Мощь и защита юга России. Черноморскому флоту 237 лет. Как торжественную дату отпраздновали в его главной базе Севастополе? 

– И какие тайны истории открывают видеоэкскурсии Музея Черноморского флота? В его залах и фондах уже можно побывать онлайн. 

– Спас в бою 70 человек, пал, освобождая Севастополь. Как поисковикам удалось узнать имя краснофлотца и найти его родственников. И что они рассказали о том, каким был Лука Кочергин?  

– Подсчитывают убытки и готовятся начать всё с начала. От чьих действий пострадали операторы пляжей Севастополя в период самоизоляции? Успеют ли подготовиться к лету?

Источник: Вести.Севастополь

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