Вести Севастополь 13.05.2020. Выпуск 9:00

13 мая 2020     7
Вести Севастополь 13.05.2020

Главные темы программы:

– Операторы пляжей несут убытки из-за нарушителей режима самоизоляции. Почему побережье превращается в свалку? И успеют ли к лету заново подготовить пляжи?

– И как готовятся к сезону на полуострове? Отели, экскурсии, экофермы. Как чувствует себя индустрия гостеприимства Крыма в период пандемии COVID-19?

– Снюсы, вейпы и алкоголь. В Севастополе ограничили продажу вредных для здоровья товаров. Какие магазины, вероятно, закроются уже летом? 

– Музей Черноморского флота запускает онлайн-экскурсии. Какие залы уже можно рассмотреть без гида? И на каких экспонатах стоит клеймо Фаберже?

– Его звали Лука Кочергин. У погибшего под Севастополем бойца осталась семья под Ростовом. Сегодня родные впервые узнали о судьбе краснофлотца.

Источник: Вести.Севастополь

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