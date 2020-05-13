Вести Севастополь 13.05.2020. Выпуск 9:00

Главные темы программы:

– Операторы пляжей несут убытки из-за нарушителей режима самоизоляции. Почему побережье превращается в свалку? И успеют ли к лету заново подготовить пляжи?

– И как готовятся к сезону на полуострове? Отели, экскурсии, экофермы. Как чувствует себя индустрия гостеприимства Крыма в период пандемии COVID-19?

– Снюсы, вейпы и алкоголь. В Севастополе ограничили продажу вредных для здоровья товаров. Какие магазины, вероятно, закроются уже летом?

– Музей Черноморского флота запускает онлайн-экскурсии. Какие залы уже можно рассмотреть без гида? И на каких экспонатах стоит клеймо Фаберже?

– Его звали Лука Кочергин. У погибшего под Севастополем бойца осталась семья под Ростовом. Сегодня родные впервые узнали о судьбе краснофлотца.

Источник: Вести.Севастополь