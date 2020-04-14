Вести Севастополь 14.04.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:

– Новых случаев COVID-19 нет. Персонал и пациенты четвёртой больницы, где выявлен коронавирус, в обсерваторе.

– Почему к просьбам остаться дома захотели прислушаться не все? Контроль усилен. На улицах – больше патрулей. У кого они и зачем они могут попросить QR-код?

– Дорожники продолжают прокладывать трассу “Таврида”. Но в Крым пока лучше не приезжать. Эксперимент “Вестей”. Нарушат ли отельеры ради денег прямой запрет принимать гостей?

– Зоопарки на карантине. Без посетителей, без доходов, но с новыми обитателями. Кто помогает кормить животных, и о чем расскажут лекции из вольера?

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Источник: Вести.Севастополь