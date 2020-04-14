Вести Севастополь 14.04.2020. Выпуск 14:25

14 апреля 2020     3
Вести Севастополь 14.04.2020

Главные темы выпуска:

– Новых случаев COVID-19 нет. Персонал и пациенты четвёртой больницы, где выявлен коронавирус, в обсерваторе.

– Почему к просьбам остаться дома захотели прислушаться не все? Контроль усилен. На улицах – больше патрулей. У кого они и зачем они могут попросить QR-код?

– Дорожники продолжают прокладывать трассу “Таврида”. Но в Крым пока лучше не приезжать. Эксперимент “Вестей”. Нарушат ли отельеры ради денег прямой запрет принимать гостей?

– Зоопарки на карантине. Без посетителей, без доходов, но с новыми обитателями. Кто помогает кормить животных, и о чем расскажут лекции из вольера?

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе ожидается усиление ветра
В Севастополе ожидается усиление ветра

Штормовое предупреждение объявлено на 15 апреля в Севастополе. В среду, 15 апреля, на территории города ожидается заметное усиление ветра. Будет …


Пассажиропоток в аэропорту Симферополя упал на 85%
Пассажиропоток в аэропорту Симферополя упал на 85%

Таких цифр в новейшей истории международного аэропорта Симферополь еще не было. Так за сутки 13 апреля аэропорт принял и отправил …


Жителя Керчи будут судить за преступление сексуального характера в отношении детей
Жителя Керчи будут судить за преступление сексуального характера в отношении детей

Ранее судимого 32-летнего жителя Керчи обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста и развратные …


Возбуждено уголовное дело на жителя Крыма, напавшего с ножом на полицейского
Возбуждено уголовное дело на жителя Крыма, напавшего с ножом на полицейского

На 54-летнего безработного жителя Бахчисарайского района Крыма возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в применении насилия к представителю власти. Инцидент произошел …


Вести Севастополь 14.04.2020
Вести Севастополь 14.04.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: – Новых случаев COVID-19 нет. Персонал и пациенты четвёртой больницы, где выявлен коронавирус, в обсерваторе. – Почему …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты