Вести Севастополь 14.04.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:
– Новых случаев COVID-19 нет. Персонал и пациенты четвёртой больницы, где выявлен коронавирус, в обсерваторе.
– Почему к просьбам остаться дома захотели прислушаться не все? Контроль усилен. На улицах – больше патрулей. У кого они и зачем они могут попросить QR-код?
– Дорожники продолжают прокладывать трассу “Таврида”. Но в Крым пока лучше не приезжать. Эксперимент “Вестей”. Нарушат ли отельеры ради денег прямой запрет принимать гостей?
– Зоопарки на карантине. Без посетителей, без доходов, но с новыми обитателями. Кто помогает кормить животных, и о чем расскажут лекции из вольера?
Источник: Вести.Севастополь