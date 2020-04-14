Вести Севастополь 14.04.2020. Выпуск 9:00

Главные темы выпуска:
– В Севастополе ужесточат контроль. На улицах станет больше патрулей. Протоколы на нарушителей режима самоизоляции сможет составлять не только полиция.
– Горожан призывают сдать кровь. Требования к донорам повышены из-за COVID-19. Кто теперь сможет пройти персональный отбор?
– С парада – на передовую. Ялтинские ботаники отправили цветы врачам. К чему готовятся в Никитском ботаническом саду, куда не пускают посетителей?
– И отдых, который может ударить по карману. В лесах штрафуют за костры. А отели накажут за попытку принять туристов. Как выживает индустрия гостеприимства?
Источник: Вести.Севастополь