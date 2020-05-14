Вести Севастополь 14.05.2020. Выпуск 21:05

Главные темы программы:

– Уголовное дело за вырубку можжевельника и сосен. Природоохранная прокуратура завершила проверку.

– Новое жильё в кредит. Как в Севастополе работает государственная программа льготной ипотеки?

– На рынок – в маске и перчатках. Продавцов обязали соблюдать дресс-код. А соблюдают ли покупатели дистанцию?

– А также – как «Херсонес Таврический» побывал на Урале. Уникальные сведения из советских и немецких архивов о жизни музея в годы Великой Отечественной войны.

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Источник: Вести.Севастополь