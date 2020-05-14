Вести Севастополь 14.05.2020. Выпуск 9:00

Главные темы программы:

– Новые правила для севастопольских рынков. Продавцы должны быть в масках и перчатках. Что станет двигателем торговли, ведь покупателей пока ещё призывают оставаться дома?

– Мощь и защита юга России. Черноморский флот отметил 237-летие. Как прошли торжества в его главной базе Севастополе?

– Как поддержать иммунитет ребёнка в период самоизоляции? Как правильно соблюдать режим дня? Рекомендации врача-педиатра для детей и родителей.

– Недоступная красота. В Никитском ботаническом саду зацвели Ирисы. Бородатые, неясной окраски, гибридные. Покажем все, пока сад закрыт для посетителей.

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Источник: Вести.Севастополь