Вести Севастополь 14.05.2020. Выпуск 9:00

Главные темы программы:
– Новые правила для севастопольских рынков. Продавцы должны быть в масках и перчатках. Что станет двигателем торговли, ведь покупателей пока ещё призывают оставаться дома?
– Мощь и защита юга России. Черноморский флот отметил 237-летие. Как прошли торжества в его главной базе Севастополе?
– Как поддержать иммунитет ребёнка в период самоизоляции? Как правильно соблюдать режим дня? Рекомендации врача-педиатра для детей и родителей.
– Недоступная красота. В Никитском ботаническом саду зацвели Ирисы. Бородатые, неясной окраски, гибридные. Покажем все, пока сад закрыт для посетителей.
Источник: Вести.Севастополь