Вести Севастополь 15.04.2020. Выпуск 21:05

15 апреля 2020     1
Вести Севастополь 15.04.2020

Главные темы выпуска:

– Полмесяца в условиях всеобщей самоизоляции. Как бизнес Севастополя учится успешно работать в новых реалиях? Как фирмам остаться на плаву, пока клиенты остаются дома?

– Важная влажная уборка. В такси, в автобусах и на остановках. Как проходит тотальная дезинфекция транспорта?

– И что с товарами первой необходимости? Хит-сезона – имбирь стремительно подешевел. А на сколько до конца года могут подешеветь обычные продукты?

– И расследование “Вестей”. Почему в Севастополе спорят о судьбе бойцов из братского захоронения? Имена павших бойцов известны. Что еще удалось о них выяснить?

Источник: Вести.Севастополь

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