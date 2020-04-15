Вести Севастополь 15.04.2020. Выпуск 21:05

Главные темы выпуска:
– Полмесяца в условиях всеобщей самоизоляции. Как бизнес Севастополя учится успешно работать в новых реалиях? Как фирмам остаться на плаву, пока клиенты остаются дома?
– Важная влажная уборка. В такси, в автобусах и на остановках. Как проходит тотальная дезинфекция транспорта?
– И что с товарами первой необходимости? Хит-сезона – имбирь стремительно подешевел. А на сколько до конца года могут подешеветь обычные продукты?
– И расследование “Вестей”. Почему в Севастополе спорят о судьбе бойцов из братского захоронения? Имена павших бойцов известны. Что еще удалось о них выяснить?
Источник: Вести.Севастополь