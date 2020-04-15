Вести Севастополь 15.04.2020. Выпуск 9:00

Главные темы выпуска:
– В Севастополе ещё один случай коронавируса. Пенсионерку мог заразить её сын-путешественник.
– Рейды на остановках. Полиция выясняет, почему горожане не сидят дома.
– В общественном транспорте уже принимают банковские карты. Повезут тех, кто пришёл с “МИРом”.
– В самоизоляции. Как оградиться от аллергенов в помещении? Советы врача. И конкурс для тех, кто скучает по тренажёрам, но занятия не бросает.
– Выкатили обновление. Большую Морскую украсят каменные шары. Как новое содержание впишется в привычные городские формы?
Источник: Вести.Севастополь