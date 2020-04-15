Вести Севастополь 15.04.2020. Выпуск 9:00

15 апреля 2020     1
Вести Севастополь 15.04.2020

Главные темы выпуска:

– В Севастополе ещё один случай коронавируса. Пенсионерку мог заразить её сын-путешественник.

– Рейды на остановках. Полиция выясняет, почему горожане не сидят дома.

– В общественном транспорте уже принимают банковские карты. Повезут тех, кто пришёл с “МИРом”.

– В самоизоляции. Как оградиться от аллергенов в помещении? Советы врача. И конкурс для тех, кто скучает по тренажёрам, но занятия не бросает.

– Выкатили обновление. Большую Морскую украсят каменные шары. Как новое содержание впишется в привычные городские формы?

Источник: Вести.Севастополь

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