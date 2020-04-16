Вести Севастополь 16.04.2020. Выпуск 21:05

Главные темы выпуска:

– Стройки Севастополя. Новый корпус инфекционной больницы вскоре примет пациентов. В том числе, с COVID-19. Есть новые случаи заражения.

– На трассе “Таврида” открыта новая развязка – на выезде из Севастополя.

– На блокпосту изъят первый поддельный пропуск. Где его взял нарушитель режима самоизоляции?

– Доступ в храмы на Пасху ограничат. Для верующих проведут особую трансляцию.

– А Севастопольский бал уже прошёл онлайн. Как участников со всей России объединил дресс-код, танец и интернет?

<!-- -->

Источник: Вести.Севастополь