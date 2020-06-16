Вести Севастополь. 16.06.2020. Выпуск 14:30

Главные темы программы:
– Все пляжи Севастополя открылись. Как их подготовили к лету? А глава Севастополя проверил средства для спасения людей на воде.
– Стоял, никого не трогал. Как припаркованный автомобиль стал участником ДТП.
– Пассажиров городского транспорта просят ответить на вопросы и оставить отзыв. «Севэлектроавтотранс» организовал акцию для улучшения качества перевозок.
– Новые экскурсии и работа в полном объёме. Центр развития туризма в Севастополе готов принимать гостей.
Источник: Вести.Севастополь