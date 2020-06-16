Вести Севастополь. 16.06.2020. Выпуск 9:00

Главные темы программы:

– В год юбилея Победы в Севастополе продолжают приводить в порядок воинские захоронения. Почему состояние памятника Анапской стрелковой дивизии беспокоит грузинскую общину города?

– Новые задачи выполняет 13 судоремонтный завод. Сразу два плавучих дока в ближайшее время введут в эксплуатацию.

– Пляж на мысе Толстый станет свободным для посещения. Правительство города и Министерство обороны пришли к консенсусу. А как начало купального сезона встретили основные прибрежные зоны Севастополя?

– Туристический информационный центр переходит на привычный режим работы. Какие новые экскурсионные маршруты появились в городе?

– Для гостей и жителей Севастополя запустили сервис “Активный пассажир”. Какие бонусы можно получить за отзыв о работе общественного транспорта?

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Источник: Вести.Севастополь