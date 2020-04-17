Вести Севастополь 17.04.2020. Выпуск 21:05

Главные темы выпуска:

– На улицах и в лесах. Нарушителей режима самоизоляции ищут казаки. Чем закончится встреча? И что ещё, кроме пыла к прогулкам, может охладить патруль?

– Автобусы не выйдут на маршруты. Часть улиц закроют для проезда. Новые временные ограничения уже завтра вводят для реконструкции Камышового шоссе.

– Христиан призывают оставаться на дома на Пасху. В храмах – лимит посещения для прихожан. Куличи осветят заранее прямо в пекарнях. Атмосферу праздника передаст эфир. Прямой.

– В новый облик Большой Морской впишут афиши старого образца. Некоторые детали для них сделали вручную.

– И Россия танцует дома. Как освоить движения онлайн, попасть в финал проекта и станцевать с участником проекта “Танцы со звездами”?

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Источник: Вести.Севастополь