Вести Севастополь 17.04.2020. Выпуск 21:05

17 апреля 2020     11
Вести Севастополь 17.04.2020

Главные темы выпуска:

– На улицах и в лесах. Нарушителей режима самоизоляции ищут казаки. Чем закончится встреча? И что ещё, кроме пыла к прогулкам, может охладить патруль? 

– Автобусы не выйдут на маршруты. Часть улиц закроют для проезда. Новые временные ограничения уже завтра вводят для реконструкции Камышового шоссе.

– Христиан призывают оставаться на дома на Пасху. В храмах – лимит посещения для прихожан. Куличи осветят заранее прямо в пекарнях. Атмосферу праздника передаст эфир. Прямой.

– В новый облик Большой Морской впишут афиши старого образца. Некоторые детали для них сделали вручную.

– И Россия танцует дома. Как освоить движения онлайн, попасть в финал проекта и станцевать с участником проекта “Танцы со звездами”?

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Петербурге медики массово заразились коронавирусом
В Петербурге медики массово заразились коронавирусом

В Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге госпитализировали 137 медицинских работников. Об этом сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» главврач больницы Денис Гусев. …


Число жертв коронавируса в мире перевалило за 150 тысяч
Число жертв коронавируса в мире перевалило за 150 тысяч

Число жертв коронавируса в мире перевалило за 150 тысяч. Об этом свидетельствуют данные сайта Университета Джонса Хопкинса. Согласно информации на …


Российский боец MMA раскритиковал систему пропусков и назвал «источники заразы»
Российский боец MMA раскритиковал систему пропусков и назвал «источники заразы»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Василевский раскритиковал меры по борьбе с пандемией коронавируса, в частности, систему пропусков. Его слова …


Песков назвал причину переноса сроков подачи деклараций чиновников
Песков назвал причину переноса сроков подачи деклараций чиновников

Указ президента России Владимира Путина о переносе сроков подачи деклараций о доходах чиновников связан с режимом самоизоляции некоторых сотрудников. Об …


Коечный фронт: руководители регионов готовятся к росту числа зараженных
Коечный фронт: руководители регионов готовятся к росту числа зараженных

Российские регионы готовятся к росту числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом «Известиям» заявили руководители субъектов РФ по итогам совещания …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты