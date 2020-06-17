Вести Севастополь. 17.06.2020. Выпуск 14:30

Главные темы программы:
– Сводный расчёт женщин-военнослужащих Черноморского флота впервые промарширует в парадном строю. Состоялась первая репетиция Парада Победы.
– Во Фронтовом начались работы по укладке газопровода, но не все этому рады. Какие поручения озвучил глава города после встречи с жителями сёл?
– Новый научный прорыв севастопольских учёных. Такси-беспилотник. Когда им можно будет воспользоваться в Севастополе?
– Исторический парк «Федюхины высоты» готовит летнюю программу. Ежегодный военно-исторический фестиваль должен состояться.
Источник: Вести.Севастополь