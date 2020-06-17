Вести Севастополь. 17.06.2020. Выпуск 21:05

17 июня 2020     11
Вести Севастополь. 17.06.2020

Главные темы программы:

– Следователи и власти выясняют, кто отвечает за навес, упавший на женщину на пляже парка Победы? Наш корреспондент встретился с пострадавшей. Как она себя чувствует?

– Почему в схему газификации Фронтового не вошли две улицы? И с какими ещё проблемами жители округа обратились к главе Севастополя?

– Авиационная часть парада. Какая техника поднимется в небо 24 июня?

– И состоится ли в этом году военно-исторический фестиваль? В какой стадии реконструкция парка “Федюхины высоты”?

Источник: Вести.Севастополь

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