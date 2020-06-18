Вести Севастополь. 18.06.2020. Выпуск 14:30

Главные темы программы:
– Он врывался в торговый зал с монтировкой и требовал деньги из кассы. В Севастополе молодой человек ограбил четыре магазина.
– 40 военнослужащих судов обеспечения получили медали за службу в дальней морской зоне. А морская авиация Черноморского флота провела репетицию воздушной части парада, который пройдёт 24 июня.
– На улице Шелкунова начали снимать дорожное полотно. К какому сроку работы завершат?
– Кинотеатры заработали, но зрители туда не спешат. Насколько безопасно сейчас ходить в кино?
Источник: Вести.Севастополь