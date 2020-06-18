Вести Севастополь. 18.06.2020. Выпуск 14:30

Главные темы программы:

– Он врывался в торговый зал с монтировкой и требовал деньги из кассы. В Севастополе молодой человек ограбил четыре магазина.

– 40 военнослужащих судов обеспечения получили медали за службу в дальней морской зоне. А морская авиация Черноморского флота провела репетицию воздушной части парада, который пройдёт 24 июня.

– На улице Шелкунова начали снимать дорожное полотно. К какому сроку работы завершат?

– Кинотеатры заработали, но зрители туда не спешат. Насколько безопасно сейчас ходить в кино?

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Источник: Вести.Севастополь