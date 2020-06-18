Вести Севастополь. 18.06.2020. Выпуск 14:30

18 июня 2020     15
Вести Севастополь. 18.06.2020

Главные темы программы:

– Он врывался в торговый зал с монтировкой и требовал деньги из кассы. В Севастополе молодой человек ограбил четыре магазина.

– 40 военнослужащих судов обеспечения получили медали за службу в дальней морской зоне. А морская авиация Черноморского флота провела репетицию воздушной части парада, который пройдёт 24 июня.

– На улице Шелкунова начали снимать дорожное полотно. К какому сроку работы завершат?

– Кинотеатры заработали, но зрители туда не спешат. Насколько безопасно сейчас ходить в кино?

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Балахничёв не будет экстрадирован во Францию в случае обвинительного приговора суда
Балахничёв не будет экстрадирован во Францию в случае обвинительного приговора суда

16:30 Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и экс-казначей Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF) не будет выдан во Францию …


Собянин: ситуация в Москве улучшается каждую неделю
Собянин: ситуация в Москве улучшается каждую неделю

16:30 Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается каждую неделю, несмотря на снятие ограничительных мер, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. РИА …


Суд снова отменил решение горсовета Харькова о проспекте маршала Жукова
Суд снова отменил решение горсовета Харькова о проспекте маршала Жукова

Харьковский окружной административный суд во второй раз признал незаконным и отменил решение администрации города о возвращении имени маршала СССР Георгия …


Сотрудники ГИБДД проведут масштабные рейды в Казани
Сотрудники ГИБДД проведут масштабные рейды в Казани

Госавтоинспекция проведет два рейда в Казани для выявления нарушений правил дорожного движения. Особое внимание уделят пассажирским перевозкам, а также соблюдению …


В Севастополе выбирают «Воспитателя года»
В Севастополе выбирают «Воспитателя года»

Провести занятие с незнакомыми детьми, да еще и в присутствии наблюдателей – таким было задание второго этапа конкурса «Воспитатель года», …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты