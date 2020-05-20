Вести Севастополь. 19.05.2020. Выпуск 21:05

Главные темы программы:

– Весь общественный транспорт в строю, но с большими убытками. Как это отразится на работе отрасли?

– В Севастополе продолжают выплачивать пособия по безработице и на детей. С завтрашнего дня начнут принимать заявления на новый вид поддержки.

– Почему дольщики жилого комплекса «Скифия» уже год не могут въехать в свои квартиры у моря?

– Впервые за 50 лет в виртуальном пространстве. Что вместо шествия подготовили ко Дню детства и юности в новом формате?

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Источник: Вести.Севастополь