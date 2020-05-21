Вести Севастополь. 21.05.2020. Выпуск 9:00

Главные темы программы:

– В Крыму заработали междугородние автобусы, но пока сообщение только с населенными пунктами полуострова. Что мешает полностью соблюдать рекомендации Роспотребнадзора при перевозках?

– В Севастополе частично открывают детские сады, но попасть туда смогут не все дошкольники. Что изменилось в привычной работе учреждений?

– Покрытие на набережной Парка Победы сделают в июне, центральную аллею – в сентябре. А когда откроют пляж?

– Как проходит весенняя призывная кампания в Севастополе в условиях повышенной готовности?

– Музей обороны Севастополя на мысе Хрустальный могут объединить с художественной галереей. Какие находки заставили принять такое решение?

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Источник: Вести.Севастополь