Вести Севастополь. 21.05.2020. Выпуск 9:00

21 мая 2020     7
Вести Севастополь. 21.05.2020

Главные темы программы:

– В Крыму заработали междугородние автобусы, но пока сообщение только с населенными пунктами полуострова. Что мешает полностью соблюдать рекомендации Роспотребнадзора при перевозках?

– В Севастополе частично открывают детские сады, но попасть туда смогут не все дошкольники. Что изменилось в привычной работе учреждений?

– Покрытие на набережной Парка Победы сделают в июне, центральную аллею – в сентябре. А когда откроют пляж? 

– Как проходит весенняя призывная кампания в Севастополе в условиях повышенной готовности?

– Музей обороны Севастополя на мысе Хрустальный могут объединить с художественной галереей. Какие находки заставили принять такое решение?

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров» провели артиллерийские стрельбы по береговым целям
Фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров» провели артиллерийские стрельбы по береговым целям

В районе полигона боевой подготовки «Опук» в Крыму фрегаты Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провели подготовительные и зачётные …


Черноморский флот получит шесть малых ракетных кораблей, оснащенных «Калибрами»
Черноморский флот получит шесть малых ракетных кораблей, оснащенных «Калибрами»

Между тремя флотами России поровну распредели 18 малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт» – носителей крылатых ракет «Калибр» . Они …


Каким будет новое арт-пространство на мысе Хрустальный в Севастополе
Каким будет новое арт-пространство на мысе Хрустальный в Севастополе

Музей обороны Севастополя на мысе Хрустальный могут объединить с художественной галереей. Об этом программе «Вести. Севастополь» сообщил новый директор учреждения Виталий Зотов. Одна …


В Симферополе задержан подозреваемый в подделке документов для банка
В Симферополе задержан подозреваемый в подделке документов для банка

В одном из банков Симферополя в пакете документов, принятых для выдачи кредита, обнаружили фальшивый документ. Директор кредитного учреждения обратился в …


Чем опасно Черное море, рассказал научный руководитель ФИЦ ИнБЮМ
Чем опасно Черное море, рассказал научный руководитель ФИЦ ИнБЮМ

Сегодня юбилей у научного руководителя Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей имени Ковалевского». Виктору Николаевичу Егорову исполнилось 80 лет. Он автор …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты