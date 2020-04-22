Вести Севастополь 22.04.2020. Выпуск 9:00

Главные темы программы:
– Ветерана войны вынудили добиваться выплаты ко Дню Победы через прокуратуру.
– Более шести тысяч севастопольцев подали заявления на получение пособий на детей и по безработице. Как и какие суммы можно получить?
– В нашем городе готовится к открытию лаборатория, в которой будут проверять пробы на коронавирус. Такой центр уже работает в Симферополе. Эксклюзивный репортаж наших крымских коллег.
– Медицинские маски – на 3D-принтере. Куда отправилась первая партия напечатанных дефицитных товаров?
– «Черная метка» оказалась путёвкой в жизнь. Почему обозначения на деревьях в сквере курсантов вызвали споры между жителями и коммунальщиками?
Источник: Вести.Севастополь